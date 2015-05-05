Чудеса изобретательности в домашних условиях. Чистая кухня

Каждая хозяйка на своей кухне - королева. А постоянно держать в чистоте это королевство из кастрюль и черпаков бывает не так то и просто. Как бы не превратиться в Золушку? Но существуют маленькие хитрости, которые никому не позволят усомниться в вашем величестве.

Жирные капельки на кухонной мебели досаждают и портят общее впечатление? Сделайте следующее: в равных пропорциях возьмите растительное мало и соду. Смешайте и нанесите на загрязненную область. Затем сотрите губкой.

Не трите грязные места! Если с первой попытки пятно не удалилось, повторите процедуру еще раз. Это средство подходит для любых кухонных поверхностей.

Неплохо удаляет пятна с полированной мебели подогретый уксус. Смочите в уксусе ватный тампон. Удалите загрязнения. А потом отполируйте мебель воском или бесцветным кремом для обуви.

Деревянные неокрашенные предметы легко очистит горячая вода с мылом. Останется лишь сполоснуть в чистой воде и насухо вытереть.

Белое пятно, появившееся на мебели от горячей посуды, можно удалить двумя способами. Пятно протираем матерчатым мешочком с солью или ватным диском, смоченным в одеколоне и растительном масле.

А разрезанная пополам свежая луковица удалит жирные пятна со стекла и кафеля.