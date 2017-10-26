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«Зубры» сыграют с «Йокеритом» 26 октября

26 октября 2017 20:56
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Новости Беларуси. Хоккейное минское Динамо потерпело поражение во втором кряду выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Москве команда под управлением Горди Дуайера уступила одному из лучших клубов западной конференции – ЦСКА.

«Зубры» сыграют с «Йокеритом» 26 октября-1

В этой игре, к слову, «зубрам» не смог помочь дисквалифицированный вратарь Юнас Энрот. В его отсутствие место в рамке занял Михаил Карнаухов, которого хозяева льда пробили уже в первом периоде.

Дальше – больше. Финальная сирена зафиксировала счет 4:1 в пользу армейцев. 

Динамовцы терпят второе кряду поражение и продолжают выездную серию. Завтра им предстоит игра с «Йокеритом». 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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