Жлобинский «Металлург» стал первым финалистом Кубка Президента

«Металлург» стал первым финалистом Кубка Президента. В шестом матче серии «сталевары» в родных стенах вновь взяли верх над «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое взятие ворот случилось на 12-й минуте. Шайбу-шедевр забросил Михаил Стефанович. И в дальнейшем инициативой владели парни Дмитрия Саяпина. Во второй раз они огорчили минчан после антракта. Цель поразил Артем Волченков.

Долгое время цифры оставались неизменными. За три минуты до сирены Николай Салыго максимально взвинтил интригу, отквитав один гол. Но полноценного камбэка не произошло. «Металлург» побеждает – 2:1, забирает серию и шагает в финал.