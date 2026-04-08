800 юных борцов определили сильнейших на Фестивале борьбы в Минске
В столичном Дворце спорта завершился двухдневный отечественный старт «Фестиваль спортивной борьбы Беларуси», который ежегодно проводится в программе Республиканской спартакиады ДЮСШ по вольной, греко-римской и женской борьбе среди ребят до 15 лет.
В заявочных стартовых протоколах значилось 800 фамилий юношей и девушек со всей страны. На турнире участники разыграли 30 комплектов наград. Данный старт стал определяющим в формировании выездного состава на первенство мира до 15 лет, которое пройдет в Болгарии в мае. Тренерский штаб сделал акцент на победителей фестиваля, ведь отечественная кузница традиционно готовит медалистов мирового уровня, и на предстоящий старт задачи стоят – борьба за пьедестал.
Михаил Семенов, старший тренер национальной команды по греко-римской борьбе (U-20):
Выявляются сильнейшие ребята, хотя уже по этому возрасту здесь, на этих соревнованиях, уже участвуют призеры первенства Европы по школьникам. Даже у нас такие есть ребята. А так можно сказать, что это исток, начало чего-то великого, я бы сказал, потому что, возможно, через 8-12 лет из этих ребят кто-то, дай бог, будет медалистом чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.
Вадим Букрей, старший тренер национальной команды по греко-римской борьбе (U-17):
В греко-римской борьбе 10 категорий. Но что можно отметить, есть большие ребята, максимальная категория – 85 кг, но есть, я знаю, и 100, и 110. И попытаемся на следующий год внести хотя бы 100 кг в категорию. Она будет вне зачета, но даст ребятам возможность побороться и проявить свои качества.
Также данный старт стал селекционным смотром, который провели тренеры высшего звена. Фестиваль борьбы – это главный отечественный турнир сезона, и чтобы вновь проявить себя, ребятам теперь надо будет усиленно готовиться целый год.