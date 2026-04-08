Илья Протас стал лучшим игроком недели «Херши». Белорус за 7 дней отметился феноменальной статистикой.

Наш форвард принял участие в трех поединках, сумев набрать семь бомбардирских баллов. Это шайба и шесть ассистов. На данный момент младший из братьев лидирует в АХЛ среди новичков лиги. Также он остается главным ударным орудием клуба. В 66 дуэлях Протас набрал 62 балла. Неудивительно, что тренерский штаб «Вашингтона» вызвал его в основной состав. Дебют может состоятся уже этой ночью. К слову, тренировался Илья в одном звене с братом Алексеем.