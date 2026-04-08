«МИНСК-М» проиграл «Химкам-2» в Единой молодежной баскетбольной лиге

«МИНСК-М» в борьбе проиграл «Химкам-2» в последнем домашнем матче гладкого сезона Единой молодежной баскетбольной лиги. Хотя шансы на успех были, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До большого перерыва оппоненты шли примерно одинаково. Шаткое преимущество было на стороне россиян. По итогам третьей четверти белорусы ликвидировали отставание. Здесь бы прибавить. Однако править балом начали представители Московской области. Мячи в нашу корзину залетали один за одним. Гости выдали потрясающую концовку – 22:8. Финальный результат – 77:62 в их пользу. Принципиального значения для нас дуэль не имела. Подопечные Дмитрия Колтунова все равно вышли в плей-офф. Старт нокаут-раунда 21 апреля.