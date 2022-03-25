Женский Баскетбол. «Олимпия» победила «Цмоки-Минск», «Горизонт» разгромил «Викторию»

Новости Беларуси. 25 марта прошли первые полуфинальные поединки национального баскетбольного чемпионата среди женщин. Выявляли сильнейших четыре коллектива: два столичных и два гродненских, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вот результаты. «Олимпия» уверенно победила «Цмоки-Минск» – 71:53, а «Горизонт» разгромил «Викторию» – 115:43. Следующие поединки пройдут 27 марта в воскресенье. Напомним, в сериях команды будут играть до трех викторий.