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Женский Баскетбол. «Олимпия» победила «Цмоки-Минск», «Горизонт» разгромил «Викторию»

25 марта 2022 20:25
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Новости Беларуси. 25 марта прошли первые полуфинальные поединки национального баскетбольного чемпионата среди женщин. Выявляли сильнейших четыре коллектива: два столичных и два гродненских, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Женский Баскетбол. «Олимпия» победила «Цмоки-Минск», «Горизонт» разгромил «Викторию»-1

Вот результаты. «Олимпия» уверенно победила «Цмоки-Минск» – 71:53, а «Горизонт» разгромил «Викторию» – 115:43. Следующие поединки пройдут 27 марта в воскресенье. Напомним, в сериях команды будут играть до трех викторий.  

# Баскетбол # Фотофакт

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