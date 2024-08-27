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Женская молодёжная сборная Беларуси по хоккею на траве уступила сверстницам из России на Кубке наций

27 августа 2024 12:02
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Женская молодежная сборная Беларуси по хоккею на траве не сумела попасть на пьедестал почета на Кубке наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская молодёжная сборная Беларуси по хоккею на траве уступила сверстницам из России на Кубке наций-1

В матче за бронзу наши девушки уступили сверстницам из России. Судьбу встречи решил всего один точный удар. Причем он был нанесен в дебюте противостояния. За оставшееся время белоруски предпринимали попытки сравнять цифры на табло. Однако усилия не увенчались успехом.

# Спортивные соревнования

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