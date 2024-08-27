Женская молодёжная сборная Беларуси по хоккею на траве уступила сверстницам из России на Кубке наций

Женская молодежная сборная Беларуси по хоккею на траве не сумела попасть на пьедестал почета на Кубке наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче за бронзу наши девушки уступили сверстницам из России. Судьбу встречи решил всего один точный удар. Причем он был нанесен в дебюте противостояния. За оставшееся время белоруски предпринимали попытки сравнять цифры на табло. Однако усилия не увенчались успехом.