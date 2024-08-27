Соболенко и Азаренко вышли в 1/32 финала Открытого чемпионата США

Арина Соболенко и Виктория Азаренко шагнули в 1/32 финала заключительного в сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторая ракетка планеты в дебютном противостоянии проблем практически не испытала. С одинаковым счетом (6:3) была повержена австралийка Присцылла Хон. Единственный минус – средняя реализация брейк-пойнтов. Соболенко взяла четыре из семи возможных подач соперницы. Во втором круге белоруска померится силами с представительницей Италии Лючией Бронцетти.

Виктория Азаренко прошла дальше, затратив максимум усилий и нервов. Наша теннисистка довольно неожиданно отдала Юлии Стародубцевой первый сет – 3:6. Процент выигранных очков на своей подаче оставлял желать лучшего. Но в дальнейшем фаворитка нашла в себе силы вернуть дуэль в нужное русло. Счет – 6:1, 6:1. Следующая оппонентка – француженка Клара Бюрель.