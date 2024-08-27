Сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла команду Азербайджана

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала уверенную победу над командой Азербайджана в товарищеском матче. Результат – 4:2. У нас забивали Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Анатолий Рябко и Олег Гапон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 27 августа, состоится второй спарринг. Данные дуэли – завершающий этап подготовки к «Евролиге». Затем наша дружина отправится в Португалию. Здесь пройдут матчи квалификации. В соперниках команды Испании, Германии и хозяева – пиренейцы.