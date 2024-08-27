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Сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла команду Азербайджана

27 августа 2024 12:00
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Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала уверенную победу над командой Азербайджана в товарищеском матче. Результат – 4:2. У нас забивали Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Анатолий Рябко и Олег Гапон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла команду Азербайджана -1

Сегодня, 27 августа, состоится второй спарринг. Данные дуэли – завершающий этап подготовки к «Евролиге». Затем наша дружина отправится в Португалию. Здесь пройдут матчи квалификации. В соперниках команды Испании, Германии и хозяева – пиренейцы.

# Спортивные соревнования

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