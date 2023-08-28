Хоккеисты «Витебска» второй раз подряд выиграли Кубок Салея. В титульном матче «медведи» были сильнее солигорского «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако открыть счет смогли именно «горняки». Но витебская дружина смогла сохранить хладнокровие, забросить две шайбы, и завоевать заветный трофей. Бронзовые медали у спортсменов клуба «Брест». В поединке за третье место они обыграли столичную «Юность» – 2:1. Следом за Кубком Салея стартует Экстралига. Игры в рамках регулярного сезона чемпионата Беларуси начнутся уже 30 августа.