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Хоккеисты «Витебска» второй раз подряд выиграли Кубок Салея

28 августа 2023 10:35
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Хоккеисты «Витебска» второй раз подряд выиграли Кубок Салея. В титульном матче «медведи» были сильнее солигорского «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Витебска» второй раз подряд выиграли Кубок Салея-1

Однако открыть счет смогли именно «горняки». Но витебская дружина смогла сохранить хладнокровие, забросить две шайбы, и завоевать заветный трофей. Бронзовые медали у спортсменов клуба «Брест». В поединке за третье место они обыграли столичную «Юность» – 2:1. Следом за Кубком Салея стартует Экстралига. Игры в рамках регулярного сезона чемпионата Беларуси начнутся уже 30 августа.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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