«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают день пожилого человека. Пенсионеры в Горках Могилевской области решили пойти в разрез общепринятому мнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они большим строем прошли по улицам райцентра с нордическими палками в руках. Популярность скандинавской ходьбы в Горках постоянно растёт. За последнее время не меньше 400 жителей района присоединились к клубу любителей этого вида спорта. Теперь в их числе и Ирина Недобоева.

Николай Решецкий гордо замыкает женский строй. Один из троих мужчин в клубе скандинавской ходьбы в Горках, в прошлом – доцент кафедры биохимии растений.

Николай Решецкий, участник клуба скандинавской ходьбы:

Мне 72 года, но я себя пожилым не считаю. Оптимизм и веселье !

Клуб скандинавской ходьбы в Горках появился три года назад. Его руководитель Людмила Кравцова прошла тренерские курсы в столице. За это время обучила 400 человек. Но это, уверена Людмила, далеко не предел.

Людмила Кравцова, руководитель клуба скандинавской ходьбы:

Хотелось бы, чтобы наш город Горки стал столицей скандинавской ходьбы в Беларуси. Потому что у нас прекрасный рельеф. И очень много людей хотят заниматься этим видом двигательной активности.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Оказывается, скандинавская ходьба – это не так уж сложно. Держим темп, ровно спину, шагаем с пятки на носок. Поклонники этого фитнеса уверены: всего час занятий в день гарантируют заряд бодрости и хорошего настроения.

Инвентарь для скандинавской ходьбы ограничивается специальными палками, с виду похожими на лыжные. И, как показывает практика, возраст для занятий не помеха. Даже наоборот, только польза. Ведь прогулки по-скандинавски проходят строго на свежем воздухе. Самой старшей участнице Горецкого клуба – 72 года.

Мария Сергеева, участница клуба скандинавской ходьбы:

Как только я начала заниматься скандинавской ходьбой, я практически забыла про таблетки от давления.

В День пожилого человека, участники клуба скандинавской ходьбы решили удивить жителей Горок своими умениями и позитивом. К флешмобу в ботаническом саду подключился каждый прохожий. Активные пенсионеры с удовольствием провели мастер-класс всем желающим.



Яна Шалангина, студентка БГСХА:

Молодцы. Держат себя в форме. И самое главное, что они это делают с улыбкой на лице. Им это нравится.

Роман Шпургалов, студент БГСХА:

У меня бабушка и дедушка занимаются в основном огородом. Я им посоветую заняться этим видом спорта. Даже со своей стипендии куплю им эти палки.

Татьяна Сачивко, заведующая ботаническим садом БГСХА:

Я таких женщин приветствую, поддерживаю. Я им немножко даже завидую. Не знаю, буду ли я в этом возрасте такая же активная. Это большой плюс, что наши женщины хотят заниматься чем-то для души.