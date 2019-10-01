«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают день пожилого человека. Пенсионеры в Горках Могилевской области решили пойти в разрез общепринятому мнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они большим строем прошли по улицам райцентра с нордическими палками в руках. Популярность скандинавской ходьбы в Горках постоянно растёт. За последнее время не меньше 400 жителей района присоединились к клубу любителей этого вида спорта.
Теперь в их числе и Ирина Недобоева.
Николай Решецкий гордо замыкает женский строй. Один из троих мужчин в клубе скандинавской ходьбы в Горках, в прошлом – доцент кафедры биохимии растений.
Николай Решецкий, участник клуба скандинавской ходьбы:
Мне 72 года, но я себя пожилым не считаю. Оптимизм и веселье !
Клуб скандинавской ходьбы в Горках появился три года назад. Его руководитель Людмила Кравцова прошла тренерские курсы в столице. За это время обучила 400 человек. Но это, уверена Людмила, далеко не предел.
Людмила Кравцова, руководитель клуба скандинавской ходьбы:
Хотелось бы, чтобы наш город Горки стал столицей скандинавской ходьбы в Беларуси. Потому что у нас прекрасный рельеф. И очень много людей хотят заниматься этим видом двигательной активности.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Оказывается, скандинавская ходьба – это не так уж сложно. Держим темп, ровно спину, шагаем с пятки на носок. Поклонники этого фитнеса уверены: всего час занятий в день гарантируют заряд бодрости и хорошего настроения.
Инвентарь для скандинавской ходьбы ограничивается специальными палками, с виду похожими на лыжные. И, как показывает практика, возраст для занятий не помеха. Даже наоборот, только польза. Ведь прогулки по-скандинавски проходят строго на свежем воздухе. Самой старшей участнице Горецкого клуба – 72 года.
Мария Сергеева, участница клуба скандинавской ходьбы:
Как только я начала заниматься скандинавской ходьбой, я практически забыла про таблетки от давления.
В День пожилого человека, участники клуба скандинавской ходьбы решили удивить жителей Горок своими умениями и позитивом. К флешмобу в ботаническом саду подключился каждый прохожий. Активные пенсионеры с удовольствием провели мастер-класс всем желающим.
Яна Шалангина, студентка БГСХА:
Молодцы. Держат себя в форме. И самое главное, что они это делают с улыбкой на лице. Им это нравится.
Роман Шпургалов, студент БГСХА:
У меня бабушка и дедушка занимаются в основном огородом. Я им посоветую заняться этим видом спорта. Даже со своей стипендии куплю им эти палки.
Татьяна Сачивко, заведующая ботаническим садом БГСХА:
Я таких женщин приветствую, поддерживаю. Я им немножко даже завидую. Не знаю, буду ли я в этом возрасте такая же активная. Это большой плюс, что наши женщины хотят заниматься чем-то для души.
На самом деле, эти активные пенсионеры и шерстяные носки вяжут внукам, и сериал посмотреть на уютном диване не прочь. Только активный образ жизни у них на первом месте. Любители скандинавской ходьбы свои занятия не прекращают даже зимой. Так что свое звание, которым удостоила райцентр Всемирная организация здравоохранения «Здоровый город», Горки оправдывают с лихвой.