Юрий Файков: Дэйв Льюис – один из величайших тренеров в мировом хоккее

Минувшие семь дней пронеслись очень быстро, они были насыщенными. Но главной темой программы «Неделя спорта» на СТВ 9 ноября решено было сделать хоккей и выступление национальной сборной на турнире Евровызова. В гостях – один из ассистентов Дэйва Льюиса на посту главного тренера Юрий Файков. Здравствуйте, Юрий. Как игралось в Латвии?

Юрий Файков:

Здравствуйте. Очень сложный турнир выдался, потому что дорога, автобус, сразу в бой, краткосрочные сборы, на которых мы постарались максимально охватить все вопросы, все нюансы. И очень представительные соперники: Италия, Латвия, Япония.

Экспериментальная команда, в которую были приглашены в основном игроки из чемпионата страны, в блестящем стиле выиграла турнир в Латвии. Причем досрочно. В первом матче наши парни с минимальным счетом переиграли итальянцев, затем оказались сильнее хозяев (4:3) и в конце разгромили японцев. Юрий Александрович, а вы довольны итогами?

Юрий Файков:

Безусловно, потому что занимать первое место, причем досрочно, на таком турнире, как вы правильно сказали, экспериментальны составом, это дорогого стоит.

Тем более если вспомнить результат годичной давности, где на таком же турнире мы, увы, проиграли всем, и даже с крупным счетом.

Юрий Файков:

Безусловно. И тогда все, естественно, пеняли на плохой уровень наших хоккеистов, Лиги, с чем мы не согласны. Вот, пожалуйста, еще раз доказали. Ребята в основном все были собраны из Экстралиги, причем молодые. Доказали, что если правильно работать, то и результат придет.

А с кем из соперников было тяжелее играть?

Юрий Файков:

Понимаете, тут все игры были очень тяжелые. С Италией была первая игра, с дороги, можно сказать, с автобуса, волнение определенное. Поэтому здесь свои моменты. Со сборной Латвии – несколько другое. Тут латыши собрали практически оптимальный состав, у них приехали абсолютно все, очень опытные хоккеисты, из КХЛ, которые давно играют в сборной. Поэтому здесь другие нюансы сыграли роль: как настроить команду, как сделать результат. Что касается Японии, тут был уже нюанс другой. Надо было правильно восстановить ребят после тяжелейшего вечернего матча (мы играли в 7.30 по местному времени, а следующая игра была в час дня). Поэтому, само собой, надо было их восстановить, подготовить к игре и, естественно, взять реванш за предыдущий проигрыш (2:4), что мы и успешно сделали.

Юрий Александрович, а как себя команда проявила?

Юрий Файков:

Команда проявила себя хорошо. Начиная с первой тренировки, ребята все впитывали, все максимально слушали, что от них требует тренерский штаб. Старались все выполнять и провели турнир, как говорится, на одном дыхании с полной самоотдачей.

Что у вас за шпаргалки такие? Мы с Сергеем обсуждали, что вы первый гость, который с такими интересными записями.

Юрий Файков:

Ничего особенного – рабочий материал по трем играм.

Раскройте какой-то секрет, кто хорошо сыграл, кем довольны. Не будем пока о негативе. У кого лучшие показатели?

Юрий Файков:

Очень довольны остались молодыми вратарями. Миша Карнаухов первую игру играл, молодой парень, давление определенное, волнение. Но хорошо справился, отстоял на ноль. Саша Бородуля очень удачно сменил Макса Симанькова, вошел в игру. Этот очень трудно. И вторую свою игру с Японией тоже отстоял на ноль. Молодцы.

Вернулись из Латвии с триумфом: три победы, досрочное первое место. Дэйв Льюис сейчас, я думаю, пользуется у болельщиков очень большой популярностью. После чемпионата мира, где наша сборная выступила просто блестяще, сейчас опять три победы. Где у него кнопка, в чем его секрет?

Юрий Файков:

Его секрет в его профессионализме. Это первое. Плюс опыт: только 40 лет стажа в НХЛ (15 как игрок и 25 как тренер). Гениальный тренер просто, психолог хороший. Мое мнение – один из величайших тренеров в мировом хоккее.

Я полагаю, что не только игроки смотрят на него с открытым ртом и все впитывают, как вы уже сказали, но есть чему поучиться у него и тренерскому штабу.

Юрий Файков:

Безусловно. Вы абсолютно правильно подметили, что мы и делаем.

На благо всего белорусского хоккея.

Юрий Файков:

Да.

А что касается команды, что у нее в ближайших планах?

Юрий Файков:

В ближайших планах мы будем, естественно, прослеживать всех ребят, с кем сейчас отработали, новые кандидатуры. Плюс у нас в декабре турнир в Швейцарии. Это ближайшие планы.

Скоро уже, наверное, собирают чемоданы.

Юрий Файков:

Да, это будет буквально через месяц.

Не могу не спросить про минское «Динамо». Команда, которая априори задумывалась как базовая для национальной сборной. На Евровызове играло лишь несколько игроков, и то молодые, плюс Андрей Степанов. Как, на ваш взгляд, эти функции динамовцы выполняют – подготовки кадров?

Юрий Файков:

На взгляд тренерского штаба, могу сказать, что однозначно должно быть больше игроков из национальной сборной, которые должны играть в «Динамо». Плюс это должны быть молодые игроки, перспективные. Сейчас с этим идет определенный провал.

Именно поэтому Дэйв Льюис сказал такие неоднозначные слова, что во многом ростер на майский чемпионат мира следующего года заставит удивиться болельщиков?

Юрий Файков:

Наверное, с этим тоже связано, потому что, безусловно, под эту систему нужны молодые ребята, хорошо физически подготовленные, которые будут от и до выполнять все требования главного тренера и тренерского штаба.

Развитие детско-юношеского хоккея в стране. На ваш взгляд, какие основные проблемы в этом направлении?

Юрий Файков:

В этом направлении основная проблема у нас в том, что маленьким детям нужно наслаждаться хоккеем в первую очередь. И как можно больше участников должно быть, все должны играть. Задача тренера, чтобы он прививал любовь к хоккею. И, повторюсь, дети должны наслаждаться этим, тянуть родителей на тренировку, говорить, когда следующая, ждать их. И охватывать как можно больше маленьких ребят, чтобы они приходили, играли. И только требовать результат, начиная с 13-14 лет, но никак не раньше.

Легионерский лимит, который вероломно ввела Континентальная Хоккейная Лига на белорусов, он для сборной, я так понимаю, очень много вреда принесет.

Юрий Файков:

Да, сыграл определенную негативную роль. Стараемся как-то выходить из этого положения. Все время со всеми ребятами на связи, пытаемся помочь, пытаемся находить какие-то нюансы, выходы из положений. Я думаю, что мы выйдем достойно.

Уровень чемпионата Беларуси, на ваш взгляд, насколько высок? Как показали результаты Евровызова, не так уж он и плох, как о нем говорят.

Юрий Файков:

Не так уж он и плох, если нормально работать, если применять новейшие хоккейные «технологии». И, безусловно, работа, работа и еще раз работа. В хоккее это главное.

Уже отмечали, что сборная на первом этапе выступала весьма экспериментальным составом. Из всего состава, пожалуй, лишь Андрей Степанов застолбил себе место в сборной. Можно также отметить Никиту Усенко и Павла Развадовского. А кого еще запомнили?

Юрий Файков:

По вратарям я уже сказал. Можно так сказать: небольшой открытие был Паша Боярчук из Гродно, которого мы пригласили, очень понравился, ответственный центральный нападающий, выполнял все, очень достойно выглядел. Молодые старались, безусловно. Стас Лопачук, понравился Роман Дюков из «Юности», очень хорошо отыграл, достойно, молодой парень. Амбражейчик Дима тоже был хорош. Хорош настрой. Первый раз его привлекли, молодец. Если так будет продолжать работать, то тоже у него хорошие перспективы.

То есть этот турнир показал, что двери в сборную не закрыты ни для кого.

Юрий Файков:

Естественно. И турнир показал. И, как вы правильно сказали, это аксиома: в сборную всегда надо приезжать, место в составе надо добывать на каждой тренировке.

Будем надеяться, что эти результаты подстегнут нашу молодежь к более упорному труду, хорошим результатам. Хороших хоккеистов побольше и разных.

Юрий Файков:

Спасибо, мы над этим работаем как раз.