«Юность» в серии буллитов обыграла «Неман» – результаты дня ЧБ по хоккею

Первый отрезок матча завершился вничью – 1:1. Во втором периоде хозяева вышли вперед, однако и на этот раз у гродненцев нашелся ответ. В заключительной 20-минутке ни одной из дружин не удалось поразить ворота друг друга. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где точнее оказались игроки «Юности» – 3:2. Минчане одержали одиннадцатую викторию подряд и закрепились на третьем месте в турнирной таблице. «Неман» идет следом.