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«Юность» в серии буллитов обыграла «Неман» – результаты дня ЧБ по хоккею

15 февраля 2024 12:16
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Тремя матчами продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги. На «Чижовка-Арене» встретились «Юность» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» в серии буллитов обыграла «Неман» – результаты дня ЧБ по хоккею-1

Первый отрезок матча завершился вничью – 1:1. Во втором периоде хозяева вышли вперед, однако и на этот раз у гродненцев нашелся ответ. В заключительной 20-минутке ни одной из дружин не удалось поразить ворота друг друга. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где точнее оказались игроки «Юности» – 3:2. Минчане одержали одиннадцатую викторию подряд и закрепились на третьем месте в турнирной таблице. «Неман» идет следом.

«Юность» в серии буллитов обыграла «Неман» – результаты дня ЧБ по хоккею-4

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. «Брест» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв «Динамо-Молодечно», а «Шахтер» был сильнее «Лиды».

# Хоккей Беларуси

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