В Париже не могут реализовать билеты на церемонию закрытия Олимпийских игр

В Париже организаторы летней Олимпиады столкнулись со сложностями в реализации билетов на церемонию закрытия, которая состоится 11 августа на арене «Стад де Франс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самые дешевые квитки стоят 45 евро. А самые дорогие – 1 600. При этом, оргкомитет по какой-то причине продлевает ограничение на количество билетов в одни руки. Отметим, авторами предстоящего шоу является та же команда, что разрабатывала концепцию церемонии открытия. Скорее всего, это и послужило причиной низкой заинтересованности болельщиков. Мероприятие, которое прошло в пятницу на Сене, было подвергнуто критике. Позднее организаторы принесли извинения за некоторые моменты церемонии.