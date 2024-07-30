«Несыгранный матч» 1979 года состоится в Минске 11 августа в память об игроках «Пахтакора»

В 2024 году исполняется 45 лет одной из самых страшных трагедий в истории советского спорта. 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134, в результате чего погибли все 178 пассажиров, среди которых было 17 футболистов и членов тренерского штаба ташкентского клуба «Пахтакор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина летела в Минск на дуэль с «Динамо». 11 августа «Несыгранный матч» все-таки состоится на столичном стадионе «Динамо-Юни». Товарищеский поединок проведут ветераны узбекского клуба, в числе которых будут те, кто не полетел злосчастным рейсом, и ветераны минского коллектива, которые не дождались своих товарищей-соперников в тот день. Сбор гостей на стадионе начнется в 16:30, вход свободный.