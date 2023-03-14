«Юность» и «Неман» одержали победы в 1/4 финала Кубка Президента

«Юность» и «Неман» одержали вторые победы над соперниками в четвертьфинальных матчах Кубка Президента. Минчане обыграли «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Примечательно, что северяне оказали фавориту серьезное сопротивление. Оба гола случились только в третьем периоде, причем даже в его концовке. На 55-й минуте отличился Сиротин, а на 59-й – Павленко. Так и закончили – 2:0 в матче и столько же в серии. «Неману» тоже пришлось повозиться с «Химиком». Гродненские хоккеисты вели 3:0, позволили сопернику подобраться на расстояние вытянутой руки, однако в итоге победили – 4:2. Сегодня, 14 марта, в экстралиге пройдут очередные матчи.