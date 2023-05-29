«Торпедо» выиграло Кубок Беларуси по футболу

На 15 минуте Валерий Горбачик воспользовался классной передачей с фланга и первый раз огорчил голкипера. А уже под занавес противостояния Эмманюэль Овоно оказался самым расторопным в неприятельской штрафной. Таким образом, «Торпедо» выиграло Кубок во второй раз в своей истории.