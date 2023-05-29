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«Торпедо» выиграло Кубок Беларуси по футболу

29 мая 2023 11:25
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Новости Беларуси. Кубок Беларуси по футболу уехал в Жодино. В титульном матче «Торпедо» нанесло поражение борисовскому БАТЭ. Счет – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Торпедо» выиграло Кубок Беларуси по футболу-1

На 15 минуте Валерий Горбачик воспользовался классной передачей с фланга и первый раз огорчил голкипера. А уже под занавес противостояния Эмманюэль Овоно оказался самым расторопным в неприятельской штрафной. Таким образом, «Торпедо» выиграло Кубок во второй раз в своей истории.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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