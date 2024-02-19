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«Юниор» – победитель регулярного сезона Высшей хоккейной лиги Беларуси

19 февраля 2024 18:45
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В Высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею завершился регулярный сезон. Его победителем стал «Юниор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юниор» – победитель регулярного сезона Высшей хоккейной лиги Беларуси-1

В заключительном матче столичный коллектив победил сборную Беларуси U17. Минчане трижды огорчили своих оппонентов в первом периоде. Те ответили лишь единожды в третьем отрезке. Таким образом, в регулярном чемпионате «Юниор» набрал 85 баллов в 52 поединках.

«Юниор» – победитель регулярного сезона Высшей хоккейной лиги Беларуси-4

Отметим, в плей-офф также напрямую вышли Беларусь U18, «Ястребы» и «Белсталь». При этом уже сформированы пары, которые сразятся в плей-ин. Эта стадия стартует 23 февраля.

# Хоккей

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