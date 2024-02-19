«Юниор» – победитель регулярного сезона Высшей хоккейной лиги Беларуси

В Высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею завершился регулярный сезон. Его победителем стал «Юниор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче столичный коллектив победил сборную Беларуси U17. Минчане трижды огорчили своих оппонентов в первом периоде. Те ответили лишь единожды в третьем отрезке. Таким образом, в регулярном чемпионате «Юниор» набрал 85 баллов в 52 поединках.