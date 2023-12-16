Хоккейная команда Президента сражается с дружиной Гомельской области – ход поединка

Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня, 16 декабря, разворачивается борьба за выход в плей-офф, который состоится в марте 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лед малой арены «Олимпик Парка» вышла команда Президента. В соперниках у нее сборная Гомельской области.

На перерыв после первого тайма хоккеисты ушли со счетом 7:1. В лидерах дружина главы государства. Популярность любительского хоккея в нашей стране восхищает. В выходные дни трибуны заполнены до отказа. Настроение праздничное, семьи с детьми, молодежь, да и те, кто уже знает толк в этом виде спорта, находят для себя много интересного и азартного. После стартового свистка обе команды буквально с первых секунд ринулись в бой.