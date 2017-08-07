«Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики»: Александр Лукашенко встретился с главой FIG

6 августа в Минске завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования собрали в белорусской столице более 120 спортсменок из 23 стран, а также функционеров и специалистов.

Новости Беларуси. Художественная гимнастика должна быть объективной, а вместо сложных – на грани человеческих возможностей элементов – стремиться к женственности. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече с главой международной федерации этого вида спорта Моринари Ватанабэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль, если абсолютно искренне. Художественная гимнастика – это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма. И когда я смотрел на вас, меня не покидала мысль о том, что может быть вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит близко к нулю. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно.

Вы, наверно, убедились, что Беларусь держит слово. Это обязательная страна, и все наши люди, которые причастны, в частности, к художественной гимнастике, также держат свое слово. И я вам хочу твердо пообещать, что в этом процессе на этом пути вы всегда найдете поддержку Беларуси и можете ей воспользоваться в любое время.

Ну а что касается непосредственно Беларуси, я уже вас поблагодарил за то, что этап Кубок мира состоялся в Беларуси. Во-вторых, я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа, но, к сожалению, мы ее утратили, в отличие от Японии. Страна, которая была на вершине и осталась на этой вершине. Ну и, может быть, если уж говорить о художественной гимнастике, вам удастся сделать этот вид – художественную гимнастику – повернуть в сторону искусства, женственности, от этих лишних сложностей, которые просто уничтожают художественную гимнастику.

Александр Лукашенко, пользуясь случаем, вручил Моринари Ватанабэ почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь». Награду получила также наша прославленная гимнастка, а ныне вице-президент Международной федерации и заместитель председателя Белорусской ассоциации гимнастики Нелли Ким.