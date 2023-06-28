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Арсений Бринкман переходит в «Динамо-Минск»

28 июня 2023 20:49
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Минское хоккейное «Динамо» подписало контракт с российским защитником Арсением Бринкманом. Срок двустороннего соглашения с 22-летним игроком рассчитан на три сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арсений Бринкман переходит в «Динамо-Минск»-1

Он является воспитанником питерского СКА. В минувшем сезоне выступал за «Югру» во Всероссийской хоккейной лиге. Забросил пять шайб и отдал 14 ассистов в 52 матчах при показателе полезности «+17». Таким образом, став самым результативным защитником команды. Летом россиянин вернулся в систему питерского СКА. Затем спортивные права на него перешли минскому «Динамо».

# Хоккей # Фотофакт

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