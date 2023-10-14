Волейбол. «Минчанка» уступила «Ленинградке» в поединке российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» уступили соперницам из команды «Ленинградка» в поединке российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашней площадке наши девушки потерпели поражение со счетом 0:3.

Более высокий класс российской дружины был очевиден с самого начала дуэли. Уже в первой партии гостьи взяли верх – 25:17. Инициативу россиянки не упустили и в последующих двух сетах, они завершились со счетом 25:12 и 25:15 в пользу «Ленинградки». Отметим, на старте нового сезона Суперлиги белорусская команда пока идет без побед.