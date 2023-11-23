Вратарь «Динамо-Минск» стал игроком дня в КХЛ

Дилан Фергюсон признан игроком дня в Континентальной хоккейной лиге. В опросе вратарь минского «Динамо» набрал 27 % голосов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Респонденты высоко оценили действия в рамке в матче с «Автомобилистом». Канадец установил личный рекорд, отразив 36 бросков. Именно усилия Фергюсона помогли «Динамо» прервать серию из четырех кряду неудач, победив в Екатеринбурге – 4:1. А «Динамо» вернулось на седьмое место в таблице Западной конференции. Следующий соперник наших парней – грозный московский ЦСКА.