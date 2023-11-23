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Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в АХЛ

23 ноября 2023 13:10
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Белорусы были на заметных ролях в АХЛ. «Сиракьюз» Ильи Усова уступил «Ютике» – 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в АХЛ-1

Наш форвард забросил единственную шайбу своей дружины. Также он исполнил еще два броска и завершил встречу с показателем полезности «+1». Таким образом, в 14 дуэлях у нападающего стало шесть результативных баллов. Фарм «Калгари» вчистую переиграл «Туссон». Защитник Илья Соловьев отметился ассистом. Он помог партнерам открыть счет. Общая статистика также неплоха – 14 матчей и пять голевых действий.

# Хоккей # Фотофакт

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