Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в АХЛ

Белорусы были на заметных ролях в АХЛ. «Сиракьюз» Ильи Усова уступил «Ютике» – 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы были на заметных ролях в АХЛ. «Сиракьюз» Ильи Усова уступил «Ютике» – 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш форвард забросил единственную шайбу своей дружины. Также он исполнил еще два броска и завершил встречу с показателем полезности «+1». Таким образом, в 14 дуэлях у нападающего стало шесть результативных баллов. Фарм «Калгари» вчистую переиграл «Туссон». Защитник Илья Соловьев отметился ассистом. Он помог партнерам открыть счет. Общая статистика также неплоха – 14 матчей и пять голевых действий.