Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в АХЛ

Наш форвард забросил единственную шайбу своей дружины. Также он исполнил еще два броска и завершил встречу с показателем полезности «+1». Таким образом, в 14 дуэлях у нападающего стало шесть результативных баллов. Фарм «Калгари» вчистую переиграл «Туссон». Защитник Илья Соловьев отметился ассистом. Он помог партнерам открыть счет. Общая статистика также неплоха – 14 матчей и пять голевых действий.