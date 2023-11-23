«Витебск» сравнялся по очкам с «Шахтёром» – результаты игрового вечера ЧБ по хоккею

Таким образом, «северяне» не только взяли реванш, но и прервали серию «горняков» из 10 викторий кряду. Зрители стали свидетелями двух голов. Незадолго до перерыва счет открыл Гимбатов. А затем, уже в третьем отрезке, Степанов реализовал большинство. Данный успех позволил «Витебску» сравняться по очкам с «Шахтером» в таблице. Также успех в противостояниях сопутствовал «Металлургу» и «Неману». Клуб из Гродно вырвал победу в овертайме.