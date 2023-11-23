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«Витебск» сравнялся по очкам с «Шахтёром» – результаты игрового вечера ЧБ по хоккею

23 ноября 2023 11:36
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«Витебск» обыграл «Шахтер» в центральном поединке игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» сравнялся по очкам с «Шахтёром» – результаты игрового вечера ЧБ по хоккею-1

Таким образом, «северяне» не только взяли реванш, но и прервали серию «горняков» из 10 викторий кряду. Зрители стали свидетелями двух голов. Незадолго до перерыва счет открыл Гимбатов. А затем, уже в третьем отрезке, Степанов реализовал большинство. Данный успех позволил «Витебску» сравняться по очкам с «Шахтером» в таблице. Также успех в противостояниях сопутствовал «Металлургу» и «Неману». Клуб из Гродно вырвал победу в овертайме.

«Витебск» сравнялся по очкам с «Шахтёром» – результаты игрового вечера ЧБ по хоккею-4

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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