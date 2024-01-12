«Минчанка-2» обыграла «Спарту-2» в матче Молодёжной лиги России

Сегодня наши девушки дома были сильнее команды «Спарта-2» из Нижнего Новгорода. Столичный коллектив показал уверенную игру и сумел добыть очки в поединке с серьезным оппонентом. Итоговый счет – 25:21, 25:18, 25:21 в пользу белорусок.

Василий Курдюк, главный тренер ВК «Минчанка-2»: Сегодня этого результата удалось добиться благодаря концентрации. Я считаю, что все игроки понимали, весь тренерский штаб наш понимал, что домашний тур – это все-таки ответственность. Этот соперник сегодня не показал тот волейбол, который они могут играть. Их сильная сторона – это, прежде всего, скоростная игра, хорошее взаимодействие со связующим.

Регина Мороз, главный тренер ВК «Спарта-2»:

Нам не хватило, на мой взгляд, в первую очередь, уверенности в себе. Немного не поверили в то, что можем победить. Очень много ошибок достаточно глупых, которые мы не должны были делать, то есть чистоты игры. За счет чистоты при таком счете – 25:21 – выигрывает тот, кто играет чище.

Виктория помогла нашей дружине укрепиться в топ-5 турнирной таблицы лиги. Однако тренерский штаб уверен, что это не предел. Цели у команды на этот сезон достаточно высокие.