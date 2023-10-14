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Гандбол. Женская сборная Беларуси сыграла вничью с российской «Звездой»

14 октября 2023 15:00
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Гандболистки женской сборной Беларуси сыграли вничью с командой «Звезда» из России. Наши девушки выиграли первый тайм с перевесом в три мяча – 15:12, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Женская сборная Беларуси сыграла вничью с российской «Звездой»-1

Но удержать преимущество не сумели, завершив поединок с равными цифрами на табло – 28:28. Самой результативной в составе победительниц стала капитан белорусской дружины Анастасия Кулак, которая 12 раз поразила ворота соперниц.

# Гандбол # Фотофакт

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