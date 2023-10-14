Гандбол. Женская сборная Беларуси сыграла вничью с российской «Звездой»

Гандболистки женской сборной Беларуси сыграли вничью с командой «Звезда» из России. Наши девушки выиграли первый тайм с перевесом в три мяча – 15:12, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гандболистки женской сборной Беларуси сыграли вничью с командой «Звезда» из России. Наши девушки выиграли первый тайм с перевесом в три мяча – 15:12, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но удержать преимущество не сумели, завершив поединок с равными цифрами на табло – 28:28. Самой результативной в составе победительниц стала капитан белорусской дружины Анастасия Кулак, которая 12 раз поразила ворота соперниц.