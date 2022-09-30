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Волейбол. Белорусская сборная одержала первую победу в Молодёжной лиге России

30 сентября 2022 12:41
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Новости Беларуси. Белорусская сборная одержала первую победу в Молодежной лиге России. В соперниках значилась команда «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Белорусская сборная одержала первую победу в Молодёжной лиге России-1

В первом отрезке матча оппоненты захватили инициативу и сохранили преимущество до конца партии. Во втором сете дружины шли ровно и показывали неуступчивую игру, но белорусы оказались сильнее. В третьей и четвертой партиях наша команда держала преимущество. Как итог – победа сборной Беларуси – 20:25; 25:23; 25:23; 25:22.

Напомним, что в этом сезоне юниорская сборная стала дублирующим составом команды «Строитель», которая выступит в Суперлиге. Следующий матч дружина проведет уже сегодня, 30 сентября. В соперниках «Динамо-Олимп».

# Волейбол # Фотофакт

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