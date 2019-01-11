Во время II Европейских игр спортсмены смогут бесплатно получать лекарства

Новости Беларуси. Белорусские медики готовятся ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские медики готовятся ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время соревнований рядом со спортивными площадками будут дежурить 50 бригад скорой помощи. А в местах проживания атлетов откроют и поликлиники.
Так, спортсмены, которые остановятся в Олимпийской деревне, смогут бесплатно получать помощь и все необходимые лекарства.
Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Задействуются специалисты спортивной медицины РНПЦ спорта и спортивной вертикали. Безусловно, основная доля падает на систему Министерства здравоохранения и городского комитета по здравоохранению. Есть новые подходы, которые мы сформировали. Они заключаются в том, что будут работать комплексные бригады по оказанию медпомощи спортсменам, зрителям, на не спортивных объектах, в местах проживания.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Участие в них примут более 4-х тысяч атлетов из 50-ти стран мира.