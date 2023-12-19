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Во Дворце тенниса проходит первенство среди юношей и девушек до 16 лет

19 декабря 2023 20:41
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Новости Беларуси. Более 120 спортсменов приехали на первенство Беларуси среди юношей и девушек до 16 лет. Турнир проходит в столичном Дворце тенниса. Юные атлеты соревнуются в одиночном и парном разрядах. 19 декабря определились четвертьфиналисты у девушек и юношей, а также дуэты, которые прошли в 1/8-ю. Среди участников есть игроки и национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во Дворце тенниса проходит первенство среди юношей и девушек до 16 лет-1

Станислав Бульбенков, участник первенства Беларуси по теннису (до 16 лет):
Конкуренция довольно сильная, так как это один из главных белорусских турниров, тут играют все ребята. Единственное, тяжело, что многие болеют. Я сам немного приболел. Не в полноценной форме, как мог бы быть. Но приходится все равно играть как есть. Завтра у меня тяжелый соперник.

Во Дворце тенниса проходит первенство среди юношей и девушек до 16 лет-4

Карина Федосик, участница первенства Беларуси по теннису (до 16 лет):
Республика – безусловно, важный турнир для всех спортсменов. Каждый хочет показать себя на максимально достойном уровне. Есть возможность попадания в сборную. Все хотят этого.

Во Дворце тенниса проходит первенство среди юношей и девушек до 16 лет-7

В пятницу, 22 декабря, пройдут финалы среди пар. Победителей в одиночном разряде узнаем в воскресенье, 24 декабря. Напомним, первенство для теннисистов до 16 лет – не единственный проходящий в эти дни турнир. Параллельно соревнуются дети до 12 лет – в СДЮШОР «Смена». И до 14 лет – в Городском центре олимпийского резерва.

# Теннис

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