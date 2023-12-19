Во Дворце тенниса проходит первенство среди юношей и девушек до 16 лет

Новости Беларуси. Более 120 спортсменов приехали на первенство Беларуси среди юношей и девушек до 16 лет. Турнир проходит в столичном Дворце тенниса. Юные атлеты соревнуются в одиночном и парном разрядах. 19 декабря определились четвертьфиналисты у девушек и юношей, а также дуэты, которые прошли в 1/8-ю. Среди участников есть игроки и национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Станислав Бульбенков, участник первенства Беларуси по теннису (до 16 лет):

Конкуренция довольно сильная, так как это один из главных белорусских турниров, тут играют все ребята. Единственное, тяжело, что многие болеют. Я сам немного приболел. Не в полноценной форме, как мог бы быть. Но приходится все равно играть как есть. Завтра у меня тяжелый соперник.

Карина Федосик, участница первенства Беларуси по теннису (до 16 лет):

Республика – безусловно, важный турнир для всех спортсменов. Каждый хочет показать себя на максимально достойном уровне. Есть возможность попадания в сборную. Все хотят этого.