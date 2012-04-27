Владимир Денисов, сборная Беларуси по хоккею – о предстоящем чемпионате мира: Я жду, что не повторится то, что было в прошлом году

Впервые об этом защитнике широкие массы болельщиков узнали в 2006 году. Пламенный культуртрегер Глен Хэнлон тогда искал новые лица сборной, и одним из таких лиц стал Денисов. Вызов в национальную команду на чемпионат мира в Ригу стал ключевым моментом в карьере защитника.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

После этого, можно сказать, я пошел по возрастающей. Скорее всего, это.

Тогда всем казалось – это случайность. Но в итоге Денисов воплотил в жизнь хоккеный вариант сказки о Золушке: в один момент превратившись из скромного резервиста в твердого игрока основы.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

Я не знаю. Тренировался как обычно, старался при любом тренере максимально исполнять то, что от меня требуется. Он пришел на тренировку и увидел. Возможно, ему кто-то посоветовал.

Конечно, было немного неожиданно оказаться в ростере, но, тем не менее, было приятно. Если мне этот шанс предоставили, я старался его использовать. Но то, что это было неожиданностью, то это да. Потому что на тот момент в «Керамине» я был 7 или 8 защитником.

Главное, однако, пожалуй, было не попасть в сборную, а закрепиться на этом уровне. Что Денисову и удалось – благодаря характеру и трудолюбию в первую очередь.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

Со стороны, наверное, виднее. Но я могу одно сказать: все через работу, за счет трудолюбия, характера, за счет того, что не сдаюсь. Наверное, из-за этого.

С первым вызовом в сборную связано и высшее достижение в карьере Денисова – выход в четвертьфинал чемпионата мира и шестое место в компании сильнейших команд планеты.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

На тот момент команда была хорошо готова, был хороший тренер, тренерский штаб. В тот момент чувствовали себя единым целым, атмосфера была просто замечательная.

Есть ли что-либо общее у команды образца 2006 года и нынешней сборной – наш следующий вопрос Денисову.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

Много молодых новых ребят. Но я думаю, что ничего невозможного нет. При правильной работе, при выполнении заданий тренера все можно сделать.

Пока идут спарринги, истинный потенциал сборной разгадать непросто. Но уже сейчас понятно: защита – ее слабое место. Слишком много молодежи, и именно поэтому роль опытных бойцов – Костюченка и Денисова – возрастает в геометрической прогрессии.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

Тренер все время меняет пары защитников, он смотри ребят, которые находятся в резерве. Кто-то помоложе и ему не хватает опыта. Но я думаю, что именно в таких матчах нужно смотреть ребят помоложе, которые только первый раз приглашены в сборную.

А вот на вопрос есть ли среди всех этих Граборенок, Готовцов, Горошек и Чернооков новый Денисов, наш герой ответить затруднился.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

Сложно сравнивать. Каждый человек, каждый спортсмен индивидуален по-своему. Кто-то, может, в схожей манере играет. Но я таким вопросом не задавался, никого не сравнивал, поэтому мне сложно сказать.

Предстоящий чемпионат мира пройдет по новой формуле, когда в четвертьфинал выйдут по четыре победителя двух больших групп. У белорусов на пути – чемпионы мира финны, канадцы с американцами, как обычно, сложные для нас швейцарцы и словаки, а еще – французы и казахи на закуску.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

Группа несладкая, но, с другой стороны, когда нам было легко? Поэтому, мне кажется, не важно, кто там – канадцы, французы или швейцарцы. Любая сборная может обыграть любую, поэтому сюрпризы бывают, они всегда есть.

Официальная задача команде поставлена. Но понятно, что это – ориентир. А реальность время от времени вносит свои коррективы.

Владимир Денисов, сборная Беларуси:

Я жду, что не повторится то, что было в прошлом году. Хочется доказать в первую очередь самим себе, что это была случайность и мы можем быть ближе к восьмерке сильнейших. Поэтому хочется выступить как можно лучше, не надо думать о том, что было в том году. Надо смотреть вперед и идти вперед.