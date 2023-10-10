«Витебск» вышел на первое место в ЧБ по хоккею

«Витебск» вышел на первое место в чемпионате Беларуси по хоккею. Случилось это после того, как в центральном матче игрового вечера была повержена «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Северяне» дважды лидировали по ходу противостоянию, но минчане непременно сравнивали цифры на табло. Основное время завершилось со счетом 2:2. В овертайме голов не было, а буллиты точнее исполнили хозяева.