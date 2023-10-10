Прямой эфир

«Витебск» вышел на первое место в ЧБ по хоккею

10 октября 2023 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Витебск» вышел на первое место в чемпионате Беларуси по хоккею. Случилось это после того, как в центральном матче игрового вечера была повержена «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» вышел на первое место в ЧБ по хоккею-1

«Северяне» дважды лидировали по ходу противостоянию, но минчане непременно сравнивали цифры на табло. Основное время завершилось со счетом 2:2. В овертайме голов не было, а буллиты точнее исполнили хозяева.

«Витебск» вышел на первое место в ЧБ по хоккею-4

Также успех сопутствовал «Неману» и «Бресту». 10 октября в экстралиге пройдут очередные встречи.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Шарангович остался последним белорусом в ростере клубов НХЛ
10 октября 2023 10:46

Егор Шарангович остался последним белорусом в ростере клубов НХЛ

Белорусские хоккеисты продолжают приносить пользу своим клубам в КХЛ
10 октября 2023 10:44

Белорусские хоккеисты продолжают приносить пользу своим клубам в КХЛ

Белорусская U-15 проиграла сборной России на турнире развития УЕФА
09 октября 2023 19:41

Белорусская U-15 проиграла сборной России на турнире развития УЕФА