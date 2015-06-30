Виктория Азаренко вышла во второй раунд Уимблдонского теннисного турнира

Новости Великобритании. На протяжении следующих двух недель внимание всех любителей тенниса будет сосредоточено на столице Великобритании. Здесь стартовал 129-й розыгрыш Уимблдонского турнира.

Виктории Азаренко понадобился ровно час, чтобы оформить пропуск во второй круг женской сетки. Дебютной оппоненткой белорусской теннисистки на английской траве стала представительница Эстонии Анетт Контавейт. Она смогла отобрать у Азаренко лишь три гейма в двух сетах, проиграв 2:6, 1:6. Следующий вызов на лондонских кортах белоруске бросит её бельгийская коллега Кирстен Флипкенс.

Тем временем другая наша землячка Александра Саснович в первом раунде мерилась силами с китаянкой Чжу Линь. Здесь интрига оказалась куда более живучей. В первой партии удача улыбнулась теннисистке из Поднебесной – 6:4, но затем два сета подряд записала на свой счёт белоруска – 7:5, 6:1. Далее на турнирном пути Александру ожидает ещё одна азиатка – Зарина Дияс из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-спорт».