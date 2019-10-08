Виктор Шершуков: «У нас по составу есть на три Олимпиады ребят»

Новости Беларуси.Не успели утихнуть эмоции на чемпионате мира в Таиланде, как белорусские тяжелоатлеты с новыми силами начали добывать новые рейтинговые олимпийские очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси.Не успели утихнуть эмоции на чемпионате мира в Таиланде, как белорусские тяжелоатлеты с новыми силами начали добывать новые рейтинговые олимпийские очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир в Сан-Марино имел статус серебряного бонуса, и наши ребята значительно улучшили свои позиции к Токио – 2020.
Тему продолжит Юлия Силипицкая