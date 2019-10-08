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Виктор Шершуков: «У нас по составу есть на три Олимпиады ребят»

08 октября 2019 19:55
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Новости Беларуси.Не успели утихнуть эмоции на чемпионате мира в Таиланде, как белорусские тяжелоатлеты с новыми силами начали добывать новые рейтинговые олимпийские очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Виктор Шершуков: «У нас по составу есть на три Олимпиады ребят»-1

Турнир в Сан-Марино имел статус серебряного бонуса, и наши ребята значительно улучшили свои позиции к Токио – 2020.

Тему продолжит Юлия Силипицкая

# Тяжелая атлетика # Виктор Шершуков # Фотофакт

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