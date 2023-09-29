Виктор Лукашенко вручил благодарности за вклад в развитие олимпийского движения Беларуси

В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по художественной гимнастике. 29 сентября будут разыграны награды в отдельных видах групповых упражнений, а также командном первенстве. Кроме этого, зрители смогут увидеть гала-шоу, посвященное 30-летию Белорусской ассоциации гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».