Виктор Лукашенко вручил благодарности за вклад в развитие олимпийского движения Беларуси
В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по художественной гимнастике. 29 сентября будут разыграны награды в отдельных видах групповых упражнений, а также командном первенстве. Кроме этого, зрители смогут увидеть гала-шоу, посвященное 30-летию Белорусской ассоциации гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А накануне президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко вручил благодарности тренерам и спортсменам советского и суверенного периода, которые внесли вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений.
Среди награжденных – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.