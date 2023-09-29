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Виктор Лукашенко вручил благодарности за вклад в развитие олимпийского движения Беларуси

29 сентября 2023 11:34
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В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по художественной гимнастике. 29 сентября будут разыграны награды в отдельных видах групповых упражнений, а также командном первенстве. Кроме этого, зрители смогут увидеть гала-шоу, посвященное 30-летию Белорусской ассоциации гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Лукашенко вручил благодарности за вклад в развитие олимпийского движения Беларуси-1

А накануне президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко вручил благодарности тренерам и спортсменам советского и суверенного периода, которые внесли вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений.

Виктор Лукашенко вручил благодарности за вклад в развитие олимпийского движения Беларуси-4

Виктор Лукашенко вручил благодарности за вклад в развитие олимпийского движения Беларуси-6

Виктор Лукашенко вручил благодарности за вклад в развитие олимпийского движения Беларуси-8

Среди награжденных – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

# Белорусские спортсмены # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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