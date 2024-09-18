В первый день Гран-при Омска по велоспорту на треке белорусы завоевали 6 медалей

Первый день Гран-при Омска по велоспорту на треке принес белорусам россыпь наград. В активе парней и девушек шесть медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Больше остальных отличились юниорки в скретче. Эта дисциплина и изматывающая, и зрелищная. Общий старт обеспечивает контактную борьбу. Однако нужно учитывать количество кругов, которое преодолел каждый спортсмен в собственном ритме. Вне конкуренции оказалась наша Аделина Сакун. Второе время дня показала подруга по команде Диана Ловейко. Дуплет случился и в соревнованиях мужчин. Здесь серебро и бронза. В четверг, 19 сентября, будут разыграны награды в спринте и гонке по очкам.