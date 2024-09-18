Прямой эфир

В первый день Гран-при Омска по велоспорту на треке белорусы завоевали 6 медалей

18 сентября 2024 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый день Гран-при Омска по велоспорту на треке принес белорусам россыпь наград. В активе парней и девушек шесть медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день Гран-при Омска по велоспорту на треке белорусы завоевали 6 медалей-1

Больше остальных отличились юниорки в скретче. Эта дисциплина и изматывающая, и зрелищная. Общий старт обеспечивает контактную борьбу. Однако нужно учитывать количество кругов, которое преодолел каждый спортсмен в собственном ритме. Вне конкуренции оказалась наша Аделина Сакун. Второе время дня показала подруга по команде Диана Ловейко. Дуплет случился и в соревнованиях мужчин. Здесь серебро и бронза. В четверг, 19 сентября, будут разыграны награды в спринте и гонке по очкам.

# Велоспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко переизбралась в Совет игроков WTA
18 сентября 2024 14:28

Азаренко переизбралась в Совет игроков WTA

Команда «Динамо-Шинник» закрепилась на втором месте серебряного дивизиона МХЛ
18 сентября 2024 13:52

Команда «Динамо-Шинник» закрепилась на втором месте серебряного дивизиона МХЛ

Артём Левшунов вызван на подготовку к новому сезону НХЛ
18 сентября 2024 13:52

Артём Левшунов вызван на подготовку к новому сезону НХЛ