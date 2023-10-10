В Минске стартовали сразу два турнира по велоспорту на треке

На «Минск-Арене» стартовали открытые республиканские соревнования по велосипедному спорту на треке памяти Полины Жук. Эти старты традиционные и последние в этом соревновательном сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники состязаний – юниоры, которые в эти дни на минском велодроме определяют сильнейших в командной борьбе. На награды претендуют 12 дружин из всех регионов страны, а также представители России. В программе первого соревновательного дня значились спринт, командный спринт и скретч. В рамках турнира также выступают и юноши на первенстве страны. Всего на два старта заявлено 115 спортсменов. Выступления на турнирах позволяют юным велосипедистам претендовать на места в сборных командах соответствующих возрастов.

Евгений Гутарович, тренер велосипедного клуба «Минск»:

До сих пор открыты только ворота Российской Федерации. Безусловно, мы как представители республики ездим в Россию. У нас много соревнований и в Питере, и в Москве по треку проходят, и шоссейные. Когда была Европа открыта, мы меньше ездили на гонки. Это факт.