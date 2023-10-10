Виктория Азаренко выбыла из борьбы турнира в Гонконге

Виктория Азаренко выбыла из борьбы в первом круге теннисного турнира в Гонконге категории 250. В матче 1/16 финала белоруска встречалась с канадкой Лейлой Фернандес, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет Азаренко уверенно выиграла – 6:2. Однако во втором у Виктории обострилась травма, она взяла медицинский тайм-аут, но в итоге все же уступила во второй партии и вынуждена была сняться с турнира.