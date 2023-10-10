КХЛ представила рейтинг самых горячих команд по итогам первых пяти недель нового сезона. Минское «Динамо» поднялось на третью позицию в Индексе силы КХЛ. Рейтинг по-прежнему возглавляет «Локомотив». На втором месте – «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Динамовцы поднялись на восемь строк в рейтинге.

Индекс силы – это рейтинг, который подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов. Таким образом, Индекс силы показывает, какие команды находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Уже в среду, 11 октября, на арене «Мытищи» команда Дмитрия Квартальнова проведет первый матч очередной выездной серии против «Куньлуня».