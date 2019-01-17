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В Минске стартовал Кубок Беларуси по современному пятиборью

17 января 2019 10:20
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Новости Беларуси. Помимо представителей нашей страны за высокие места борются спортсмены из Украины и Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал Кубок Беларуси по современному пятиборью-1

Первый день турнира неожиданных результатов не принёс. Как признаются судьи, пока всё предсказуемо. Прямо сейчас рейтинг лучших среди женщин возглавляет Екатерина Пошернёва. Однако среди мастеров своими результатами порадовали и молодые участники.

Соревнования завершатся уже 17 января. Насколько турнир окажется успешным для белорусов узнаем совсем скоро.

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# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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