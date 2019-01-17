В Минске стартовал Кубок Беларуси по современному пятиборью

Новости Беларуси. Помимо представителей нашей страны за высокие места борются спортсмены из Украины и Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый день турнира неожиданных результатов не принёс. Как признаются судьи, пока всё предсказуемо. Прямо сейчас рейтинг лучших среди женщин возглавляет Екатерина Пошернёва. Однако среди мастеров своими результатами порадовали и молодые участники.

Соревнования завершатся уже 17 января. Насколько турнир окажется успешным для белорусов узнаем совсем скоро.