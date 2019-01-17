8-й этап ралли-рейда «Дакар»: Экипаж Вязовича занял третье место

Новости Беларуси. В Перу прошел восьмой этап ралли-рейда «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его победителем стал россиянин Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер», вышедший на первое место и в генеральной классификации. Белорусский пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович занял третье место, отстав от победителя на 23 минуты. Этап снова проходил по пустынным участкам с высокими и непредсказуемыми дюнами.

Еще один белорус Александр Василевский финишировал 9-ым. Экипаж Алексея Вишневского после ночевки в пустыне сумел доехать до финиша с предыдущего этапа в отведенное время, однако опоздал на старт восьмого спецучастка.