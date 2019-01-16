«Многие люди из Беларуси встают в пять утра». Саснович поблагодарила болельщиков за поддержку

Новости Беларуси. Александра Саснович благополучно вышла в третий круг турнира в австралийском городе Мельбурн. В послематчевом интервью спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку. «Конечно, я счастлива, но это не конец. Сегодня был отличный матч, я много раз играла против Аннет, она действительно хороший игрок, но теперь я с нетерпением жду мой следующий матч», – поделилась впечатлениями от поединка во втором круге турнира Саснович. Спортсменка одолела эстонку Контавейт в двух сетах со счётом 6:3. 6:3. Сражение продлилось 1 час 21 минуту.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Australian Open TV

Отвечая на вопрос о том, что изменилось в сравнении с предыдущими выступлениями, Александра отметила изменение в настрое. Теннисистка также упомянула, что в этом большая заслуга её тренера, который помог ей как с ментальной, так и с физической подготовкой. «И я очень рада быть здесь, стоять здесь перед вами, ребята, Я знаю, что многие люди из Беларуси встают в пять утра, чтобы поддержать меня. Они встают, чтобы смотреть выступления белорусских игроков. Большое всем спасибо за поддержку», – поблагодарила Александра.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Australian Open TV