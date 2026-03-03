Илья Протас заработал 45-й результативный балл в регулярном чемпионате АХЛ

Илья Протас заработал 45-й результативный балл в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А «Херши» дома взял верх над «Шарлотт» – 3:2. Белорусский форвард совершил результативную передачу на 45-й секунде овертайма, когда Иван Мирошниченко забросил победную шайбу «медведей». Младший из братьев выходил на лед в стартовом звене и завершил матч с показателем полезности «-1». Со старта сезона на счету Ильи 45 очков. Он лучший бомбардир и снайпер своей дружины.