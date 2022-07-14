В Минске начался «Кубок Дружбы» по современному пятиборью

Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по современному пятиборью под названием «Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состязаниях, кроме белорусов, участвуют россияне.

Нужно отметить, что этот старт проводится для подрастающего поколения, чтобы сверстники могли уже сейчас оценить уровень своей подготовки. Награды будут разыграны в нескольких видах соревновательной программы и в двух возрастах – до 19 и до 17 лет. Завершится турнир в среду, 20 июля.