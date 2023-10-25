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Золото и бронза достались белорусским юниоркам на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке

25 октября 2023 11:57
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Полина Конрад победила, Аделина Сакун взяла бронзу. Таковы итоги предпоследнего дня всероссийских соревнований по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото и бронза достались белорусским юниоркам на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке-1

Наша юниорка не знала равных в гонке на выбывание. Белоруска отлично продержалась на дистанции и сумела победить в финишном спурте. А Аделина Сакун попала на третью ступень пьедестала по итогам скрэтча. Сегодня, 25 октября, будут разыграны заключительные награды.

# Велоспорт # Фотофакт

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