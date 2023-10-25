Золото и бронза достались белорусским юниоркам на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке

Наша юниорка не знала равных в гонке на выбывание. Белоруска отлично продержалась на дистанции и сумела победить в финишном спурте. А Аделина Сакун попала на третью ступень пьедестала по итогам скрэтча. Сегодня, 25 октября, будут разыграны заключительные награды.