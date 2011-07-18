В Витебске прошел Международный турнир по пляжному футболу «Кубок дружбы-2011». Беларусь завоевала «бронзу»

На минувшей неделе в Витебске завершился юбилейный «Славянский базар», который порадовал своей насыщенной программой не только поклонников разнообразных искусств, но и футбольных болельщиков.

В рамках фестиваля состоялся увлекательный и представительный международный турнир по пляжному футболу «Кубок дружбы-2011» на призы АБФФ. Организаторами этого турнира, к слову, безукоризненно проведенного, стали Витебский областной исполнительный комитет и Ассоциация «Белорусская федерация футбола».

Солидный и престижный статус обеспечило участие национальных сборных Польши, Украины, Азербайджана, Латвии, Молдовы и российских пляжников из Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Алексей Сычев, председатель БФПФ:

Цель данного турнира – это, прежде всего, популяризация пляжного футбола в Республике Беларусь. А также воссоединение всех людей, которые любят пляжный футбол, для того, чтобы посоревноваться и выявить сильнейшего, а также подготовиться национальной сборной к тем ответственным соревнованиям, которые в ближайшее время ей предстоят.

На групповом этапе команды-участницы турнира были разбиты на два квартета, в которых соревновались по круговой системе. В соответствии с занятыми в группах местами в минувшее воскресенье были сыграны стыковые матчи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К сожалению, белорусской сборной не удалось пробиться в главный финал, в котором встретились наши друзья-соседи из Польши и Украины. Победа со счетом 4:2 досталась украинцам.

Белорусские пляжники сражались за бронзовые награды турнира и добились успеха, обыграв гостей из Молдовы, – 3:1.

Эдуард Деменковец, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

Это, прежде всего, подготовка сборной к турниру, который состоится с 21 по 24 июля в Италии. Это Евролига. Я думаю, что, в любом случае, даже если бы не было турнира в Италии, эти соревнования очень хорошие, чтобы собраться и сыграть с хорошими сборными, сделать какой-то праздник и себе, и людям. Встретиться лишний раз. Я думаю, что это очень приятно для всех.