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В футбольном Кубке Беларуси определились первые четвертьфиналисты

29 июля 2023 12:51
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Новости Беларуси. В футбольном Кубке Беларуси определились первые четвертьфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В футбольном Кубке Беларуси определились первые четвертьфиналисты-1

В матче 1/8 финала минское «Динамо» разгромило представителя первой лиги – Осиповичи, со счетом – 9:0. Душан Бакич оформил покер. По дублю в активе Ивана Бахара и Владислава Морозова. Футболисты «Минска» выиграли у могилевского «Днепра» – 2:0. Оба мяча в этом поединке на счету Тимофея Мартынова. Еще два поединка 1/8 финала будут сыграны сегодня – «Ислочь» встретится с «Арсеналом» из Дзержинска, а солигорский «Шахтер» примет брестское «Динамо».

# Футбол Беларуси # Душан Бакич # Владислав Морозов # Иван Бахар # Фотофакт

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