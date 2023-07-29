В футбольном Кубке Беларуси определились первые четвертьфиналисты

В матче 1/8 финала минское «Динамо» разгромило представителя первой лиги – Осиповичи, со счетом – 9:0. Душан Бакич оформил покер. По дублю в активе Ивана Бахара и Владислава Морозова. Футболисты «Минска» выиграли у могилевского «Днепра» – 2:0. Оба мяча в этом поединке на счету Тимофея Мартынова. Еще два поединка 1/8 финала будут сыграны сегодня – «Ислочь» встретится с «Арсеналом» из Дзержинска, а солигорский «Шахтер» примет брестское «Динамо».