Турнир будет очень интересный и насыщенный: в Минске стартовал BelGlobal Cup

Новости Беларуси. В Минске на кортах Дворца тенниса взял старт первый из двух мужских международных турниров категории Futures – BelGlobal Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Призовой фонд этих соревнований – 15 тысяч долларов.

За победу в столице Беларуси будут биться теннисисты 19 стран, представляющие как ближнее, так и дальнее зарубежье.