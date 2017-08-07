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  • «Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу

«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу

07 августа 2017 13:28
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Новости Беларуси. 17-й тур Беларусбанк – чемпионата страны по футболу продолжился 6 августа тремя поединками. Один из них прошел в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

От футбольного клуба «Минск», прозябающего в подвале турнирной таблицы, сюрпризов в противостоянии с БАТЭ никто не ожидал. Было очевидно: уязвленные лигочемпионским провалом борисовчане постараются показать себя во всей красе хотя бы на внутренней арене. Так и вышло: желто-синие словно продолжали еврокубковый матч со «Славией», столь же энергично и самоотверженно они штурмовали чужие владения. Главкому минчан оставалось лишь искать противодействие. Кстати, за поединком Георгий Кондратьев наблюдал с трибун.

Похоже, тактика рулевого горожан сработала, во всяком случае всеми правдами и неправдами минчанам удавалось удержать последний рубеж в неприкосновенности. Справедливости ради скажем, что в этот день на стороне хозяев был не только их голкипер Павел Чесновский, определенно споймавший кураж, но и удача. Она не просто помогла минчанам отстоять свои ворота, но и забить в чужие. На 71-й минуте после удара со штрафного Дмитрия Зиновича мяч рикошетом пошел в рамку Сергея Веремко. Минск в результате берет верх – 1:0.

«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу-1

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:
Можно говорить, что кому-то повезло, кому-то не повезло, но счет на табло. Поэтому соперника поздравляю с победой. У меня все.

Еще два матча воскресенья завершились вничью: пополнить свой багаж смогла «Ислочь». «Торпедо» не удалось подобраться к «Слуцку» в таблице, автозаводцы упустили победу на 86-й минуте.

«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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