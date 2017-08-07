«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу

Новости Беларуси. 17-й тур Беларусбанк – чемпионата страны по футболу продолжился 6 августа тремя поединками. Один из них прошел в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

От футбольного клуба «Минск», прозябающего в подвале турнирной таблицы, сюрпризов в противостоянии с БАТЭ никто не ожидал. Было очевидно: уязвленные лигочемпионским провалом борисовчане постараются показать себя во всей красе хотя бы на внутренней арене. Так и вышло: желто-синие словно продолжали еврокубковый матч со «Славией», столь же энергично и самоотверженно они штурмовали чужие владения. Главкому минчан оставалось лишь искать противодействие. Кстати, за поединком Георгий Кондратьев наблюдал с трибун.

Похоже, тактика рулевого горожан сработала, во всяком случае всеми правдами и неправдами минчанам удавалось удержать последний рубеж в неприкосновенности. Справедливости ради скажем, что в этот день на стороне хозяев был не только их голкипер Павел Чесновский, определенно споймавший кураж, но и удача. Она не просто помогла минчанам отстоять свои ворота, но и забить в чужие. На 71-й минуте после удара со штрафного Дмитрия Зиновича мяч рикошетом пошел в рамку Сергея Веремко. Минск в результате берет верх – 1:0.